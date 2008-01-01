Четверг, 8 марта: усиливается влияние циклона — ждем снега

Новости Латвия | 8 марта 2018 | 09:40

D-fakti.lv D-fakti.lv

Над Латвией сейчас доминирует циклон, чей центр расположен над Балтийским морем. Ночью страну пересекла обширная зона осадков. Днем тоже ожидается снег, на юго-западе - мокрый снег.

Ветер восточный — от слабого до умеренного. Погода облачная, осадки ожидаются по всей территории страны — снег и мокрый снег, а высота снежного покрова вырастет еще на пару сантиметров. Температура воздуха -3...+2 градуса.

В Риге также ожидается снег, воздух прогреется до 0..+2 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM