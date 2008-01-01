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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 7 марта 2018 | 23:00
Библиотека приглашает вспомнить Соломона Михоэлса
По традиции, в середине марта в Даугавпилсе проходят Дни Михоэлса, которые посвящены родившемуся здесь знаменитому актёру и режиссёру. В честь этого праздника Латгальская Центральная библиотека приглашает на мероприятие «Имя Михоэлса в киноискусстве», которое состоится 14 марта в 17.00 на 3-м этаже библиотеки.
К тому же, с 12 по 16 марта в секторе отраслевой литературы будет доступна посвященная Соломону Михоэлсу литературная выставка «Искра мастера актерского искусства».
На мероприятии «Имя Михоэлса в киноискусстве» будет представлен фильм «Еврейское счастье», со вступительными словами выступит ассоциированный профессор Даугавпилсского Университета Элина Васильева. Фильм «Еврейское счастье» был снят в 1925 году, главную роль в нём сыграл сам Соломон Михоэлс. На литературной выставке «Искра мастера актерского искусства» все желающие смогут ознакомиться с книгами из фонда Латгальской Центральной библиотеки о жененном пути творческой деятельности Михоэлса.
Соломон Михоэлс (настоящее имя – Шлоймэ Вовси) родился и первые 15 лет жизни провёл в Даугавпилсе (тогдашнем Двинске). Улица, на которой жила семья Вовси, названа в честь знаменитого театрального деятеля, его родной дом украшает мемориальная доска. Соломон Михоэлс широко известен как режиссёр, актёр, педагог, общественный деятель, а также художественный руководитель Московского государственного еврейского театра и один из первых народных артистов СССР. Подробнее о юбиляре читайте в базе данных ЛЦБ “Daugavpils novadnieki”.
ЛЦБ
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