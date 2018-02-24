Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 марта
Международный день ди-джея
Именины:
Эвалдс / Иван
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -3 .. -5 C
- День
- -1 .. -3 C
- Вечер
- -2 .. -4 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2417 ()
|GBP
|0.8951 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.6046 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Быстрая оттепель может привести к наводнению в Даугавпилсском крае
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Зато нас по головке погладят! {133}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Кто поможет бездомному Антону? {9}
7. Помощник машиниста сбрасывал с поезда тюки с контрабандой
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
10. Автобусы и трамваи {159}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 марта 2018 | 21:49
Ушли в мир иной...
С 28 февраля по 6 марта 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Antonova Zinaīda (01.03.2018 - 08.05.1938)
Buļuks Kazimirs (02.03.2018 - 15.08.1938)
Cirkilevičs Valerijs (06.03.2018 - 27.06.1947)
Gedroics Edvīns (03.03.2018 - 25.10.1971)
Ivanova Leonora (06.03.2018 - 18.02.1950)
Jakimova Vera (27.02.2018 - 19.09.1919)
Kirillovs Fjodors (01.03.2018 - 03.03.1944)
Kudlis Pēteris (28.02.2018 - 28.04.1936)
Leitāns Pāvils (24.02.2018 - 29.06.1927)
Meņailo Zinaīda (27.02.2018 - 05.07.1941)
Miglāne Antonija (28.02.2018 - 02.11.1928)
Nadejs Edmunds (05.03.2018 - 15.11.1939)
Nazarova Jeļena (02.03.2018 - 12.12.1935)
Nešpors Vitālijs (02.03.2018 - 05.03.1931)
Pakalne Betija (03.03.2018 - 14.10.1930)
Pole Jeļena (02.03.2018 - 06.06.1980)
Smirnovs Jurijs (05.03.2018 - 06.04.1954)
Šļapkova Agafija (28.02.2018 - 23.05.1935)
Šušerte Zoja (02.03.2018 - 19.02.1938)
Vasiļjeva Taisija (02.03.2018 - 13.10.1928)
Vasiļjevs Vladimirs (27.02.2018 - 20.06.1951)
Vjaksa Jānis (27.02.2018 - 09.11.1929)
Voitkeviča Ņina (01.03.2018 - 07.11.1945)
Vuškāns Vadims (04.03.2018 - 13.06.1991)
Zaharova Sofja (05.03.2018 - 27.03.1939)
Zdankovska Regīna (02.03.2018 - 26.09.1945).
D-fakti.lv
Добавить комментарий