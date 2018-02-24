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Новости Общество | 8 марта 2018 | 21:49

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 28 февраля по 6 марта 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Antonova Zinaīda (01.03.2018 - 08.05.1938)
Buļuks Kazimirs (02.03.2018 - 15.08.1938)
Cirkilevičs Valerijs (06.03.2018 - 27.06.1947)
Gedroics Edvīns (03.03.2018 - 25.10.1971)
Ivanova Leonora (06.03.2018 - 18.02.1950)
Jakimova Vera (27.02.2018 - 19.09.1919)
Kirillovs Fjodors (01.03.2018 - 03.03.1944)
Kudlis Pēteris (28.02.2018 - 28.04.1936)
Leitāns Pāvils (24.02.2018 - 29.06.1927)
Meņailo Zinaīda (27.02.2018 - 05.07.1941)
Miglāne Antonija (28.02.2018 - 02.11.1928)
Nadejs Edmunds (05.03.2018 - 15.11.1939)
Nazarova Jeļena (02.03.2018 - 12.12.1935)
Nešpors Vitālijs (02.03.2018 - 05.03.1931)
Pakalne Betija (03.03.2018 - 14.10.1930)
Pole Jeļena (02.03.2018 - 06.06.1980)
Smirnovs Jurijs (05.03.2018 - 06.04.1954)
Šļapkova Agafija (28.02.2018 - 23.05.1935)
Šušerte Zoja (02.03.2018 - 19.02.1938)
Vasiļjeva Taisija (02.03.2018 - 13.10.1928)
Vasiļjevs Vladimirs (27.02.2018 - 20.06.1951)
Vjaksa Jānis (27.02.2018 - 09.11.1929)
Voitkeviča Ņina (01.03.2018 - 07.11.1945)
Vuškāns Vadims (04.03.2018 - 13.06.1991)
Zaharova Sofja (05.03.2018 - 27.03.1939)
Zdankovska Regīna (02.03.2018 - 26.09.1945).
 

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