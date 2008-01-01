Быстрая оттепель может привести к наводнению в Даугавпилсском крае

Новости Общество | 7 марта 2018 | 22:45

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Резкое повышение температуры и стремительное таяние снега и льда в Латвии и Белоруссии может привести к наводнению в Даугавпилсском крае, сообщили агентству ЛЕТА в краевом самоуправлении.

Заместитель исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы Александр Айзбалтс сообщил, что управлениям волостей, чьи территории могут быть затоплены, поручено до 15 марта обследовать дома и дачи и зафиксировать живущих там людей.

Больше всего людей проживает в дачном кооперативе «Межциемс», и они в случае наводнения будут предупреждены и эвакуированы.

В прошлом году ледоход на Даугаве в Даугавпилсском крае начался 5 марта. Сейчас ночи еще морозные, и лед стоит, сообщил Айзбалтс.

TVnet.lv