Кабаны Маша и Глаша из Демене воспитывают охотничьих собак

Новости Общество | 7 марта 2018 | 22:13

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В охотничьем центре «Демене» в Даугавпилсском крае уже три года живут два кабана — Маша и Глаша. Они родились в неволе, малышами были привезены в центр — и настолько привыкли к людям, что едят практически с рук. У Маши и Глаши важная миссия. Они помогают тренировать породистых охотничьих собак, рассказывает Латгальская студия Латвийского радио 4.

По словам председателя Даугавпилсского общества охотников и рыболовов Виктора Фрилиньша, какими бы врожденными качествами ни обладала охотничья собака, без надлежащей тренировки и развития навыков этого недостаточно.

В итоге в 2015 году в Демене было решено основать специальный центр по обучению охотничьих породистых собак. Здесь, на огороженной территории в 4 гектара, живут два кабана — Маша и Глаша.

Сами звери родились в аналогичном центре, но еще в раннем возрасте были перевезены в Демене. Пару лет спустя животные подросли достаточно, чтобы их можно было использовать для обучения собак.

Без соответствующих навыков собака на охоте может пострадать. Тренировки в вольере позволят действовать грамотно, а не опрометчиво лететь на зверя, который в разы превосходит собаку по массе.

«Молодую собаку запускают в вольер — и можно оценить, как собака начинает поиск, как она работает, как она перемещается по территории, какая реакция, когда она увидит кабана. Есть система оценок. Оцениваются разные параметры, есть чутьё, поиск, умение работать, голос, послушание и так далее», — поясняет Фрилиньш.

Впрочем, тренировочный процесс обеспечивается таким образом, чтобы ни одно животное не пострадало. Фрилиньш говорит, что собакам не позволяется нападать на кабана, а если животное пытается сделать это, тренировка тут же прекращается. Кроме того, единовременно в вольере с кабаном может находиться одна собака, а сам вольер работает не чаще раза в неделю.

Территория вольера — кустарник, небольшой лесок, чередующийся открытыми пространствами. Среди деревьев установлена специальная кормушка. Питается зверь хорошо — зерном пшеницы.

«Эта бочка заполняется зерном — хватает где-то на неделю. Каждую неделю мы её заполняем — 200 литров. Кабаны, в среднем, съедают по 2,5-6 кг в день. Какая-то часть просыпается и достается птицам», — говорит Фрилиньш.

В вольер к кабанам допускаются только породистые охотничьи собаки. Воспитать и содержать такую собаку — большой труд, а потому лишь немногие берутся за эту задачу. На охотничий коллектив из 20-25 человек с собаками работают не больше двух человек.

Для таких энтузиастов и их питомцев несут свою службу Маша и Глаша, которые настолько привыкли к собакам, что нередко во время обучения не убегают от лучшего друга человека, а наоборот.

LSM