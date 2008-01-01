Даугавпилсская больница пытается договориться с Минздравом о деньгах

Новости Общество | 7 марта 2018 | 22:07

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Минувший год Даугавпилсская региональная больница, крупнейшая в Латгалии, завершила с убытками в миллион евро. Самоуправление обратилось к государству, чтобы решить проблему. Убытки возникают из года в год – ведь растет не только выделяемое медучреждению финансирование, но и число пациентов, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Даугавпилсская региональная больница выполняет большие объемы работ, поэтому на встрече с представителями Министерства здравоохранения в городской думе обсуждалась возможность привлечения дополнительного финансирования, рассказывает член правления больницы Рейнис Йокст:

«Даугавпилсская региональная больница – самая большая больница вне территории Риги! Она оказывает огромный объем неотложной помощи. Мы показали свои результаты работы, результаты работы приемного отделения, и решили, что еще будем рассматривать этот вопрос и будем надеяться на позитивный итог наших дискуссий».

Уже не первый и не второй финансовый год лечебное учреждение завершает с убытками. В 2017 году они составили около 1 миллиона евро, продолжает Рейнис Йокст:

«Последние 5-6 лет – это одна из самых больших проблем - объем медуслуг, который мы оказываем, намного больше, чем тот, на который больница получает финансирование. Как раз в этом году тот договор, который мы заключили - он объективный, он отражает наш реальный объем. Но вопрос прошлых лет остался, и в этом году у нас будут убытки в связи с этими годами».

В прошлом году стационар больницы принял 22 тыс. пациентов, что на полтысячи больше, чем госзаказ. На 2018 год объем государственного заказа был составлен на 23,4 тыс. человек. По итогам обсуждения стороны нашли компромисс, и у больницы есть шанс получить дополнительные деньги от государства, рассказывает мэр Даугавпилса Рихард Эйгим:

«Вопрос решался самый главный - сможем ли мы получить дополнительно 500 тысяч евро на больницу. Скажу то, о чем мы договорились, но что еще не подписано. Я очень надеюсь, что до первого апреля мы сумму в 500 тысяч евро получим. Мы, я имею в виду больницу».

В самоуправлении пояснили, что пытаются решать проблему. Один из шагов это выделение из городского бюджета 400 тысяч в основной капитал больницы. Второй момент – переговоры с министерством с надеждой получить полмиллиона. Но вопрос не только в деньгах, продолжает градоначальник:

«Это не решится проблема впоследствии. Понимаете, нам выделяют квоты. Эти квоты мы не всегда вырабатываем. Причина только одна – у нас не хватает специалистов. Это одна из главных причин, почему они не были реализованы. Если решается проблема со специалистами, то автоматически решается проблема по квотам. Проблема не только в том, что нам сейчас дадут деньги. Нам нужно параллельно решать и вопрос со специалистами. Решим вопрос со специалистами, проблема».

В Министерстве здравоохранения отметили, что в бюджет больницы этого года уже было дополнительно заложено почти 4 с половиной миллиона евро, из которых почти три миллиона выделены на увеличение зарплат сотрудников стационара и неотложной помощи. В остальном конкретных решений нет, есть только некие концептуальные соглашения, объясняет госсекретарь министерства Айвар Лапиньш:

«Опираясь на результаты первого квартала, будем смотреть, насколько это можно исправить, исходя из имеющихся возможностей финансирования стационарного и амбулаторного лечения. На данный момент каких-то технических решений сразу не принято, но концептуально мы вместе поняли, в каком направлении нам двигаться».

Запланированный бюджет Даугавпилсской региональной больницы на 2018 год составляет более 30 миллионов евро, из которых 24 миллиона – государственное финансирование. Ежегодно в больнице проходят амбулаторное лечение около 265 тыс. человек.

LSM