Жительница Даугавпилса оставила без присмотра шестерых малышей

Новости Общество | 7 марта 2018 | 21:58

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Во вторник 6 марта около 11 часов вечера в полицию поступила информация от небезразличного даугавпилчанина о том, что в квартире без присмотра оставлено несколько маленьких детей. Оказалось, что глава семейства находится в эмиграции. Мать теперь временно лишат права опеки, сообщает Латвийское радио 4.

По указанному адресу прибыл отряд полиции и медики, которые обнаружили в квартире оставленных без присмотра шестерых маленьких детей, рассказывает старший специалист государственной полиции Латгальского регионального управления Ксения Белова.

«Наши сотрудники, зайдя в квартиру, констатировали, что там разбросаны вещи, царит антисанитария, на грязном диване спят маленькие дети, оставленные без присмотра.

Выяснилось также, что отец детей на данный момент находится за границей, а мать, скорее всего, какое-то время назад ушла в гости к своим друзьям или знакомым. И вот пока оперативные сотрудники находились в квартире, осматривали жилище, пока медики осматривали детей, явилась их мать в заметном алкогольном опьянении.

Принимая во внимание это обстоятельство и учитывая, что она сама была не в состоянии позаботиться о своих детях, медики приняли решение двоих самых младших детей отвезти в больницу, а остальных четверых наши работники доставили в детский дом».

Информация об этом случае передана на рассмотрение в Даугавпилсский сиротский суд, где в ближайшее время будет принято решение об открытии административного дела о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Как отметила председатель Даугавпилсского сиротского суда Инга Цауня, пока принято решение о прерывании прав опеки матери над детьми, о чем также был проинформирован отец детей.

До того момента, пока отец вернется в Латвию, сиротский суд будет искать для детей потенциальных опекунов или приемную семью, которые смогли обеспечить им полноценный уход.

LSM