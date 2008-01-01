В Даугавпилсе февральский счет за отопление вырастет на 20%

Новости Общество | 7 марта 2018 | 21:52

Пресс-фото Пресс-фото

Мартовские морозы «раскочегарили» счета за отопление. Коммунальные службы уже сейчас предупреждают горожан — ждите сюрпризов! В Даугавпилсе средний тариф по городу на отопление составит 1,55 евро за квадратный метр. В этой связи жители Даугавпилса смогут оплатить январский и февральский счет Daugavpils siltumtīkli до конца мая, сообщает «Домская площадь» Латвийского радио-4.

В прошлом месяце средняя температура воздуха в Даугавпилсе была минус восемь градусов. По сообщениям Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, этот февраль стал самым холодным за последние семь лет. Поэтому счета за отопление, которые даугавпилчане получат в ближайшие дни, явно никого не обрадуют. Если в январе в среднем за тепло горожане заплатили 1,29 евро за квадратный метр, то за февраль сумма увеличится.

«Мы планируем, что цена составит 1,55 евро за один квадратный метр отопления», — рассказывает руководитель Daugavpils siltumtīkli Андрей Кузнецов.

Ежегодно в течение отопительного сезона задолженность горожан перед муниципальным предприятием растет. Идя на встречу жителям, Daugavpils siltumtīkli предоставляет возможность оплатить февральские счета поэтапно.

«Если вдруг возникли какие-то сложности с оплатой, приходите к нам, заключайте соглашение и в момент действия соглашения никакие штрафные санкции не насчитываются», — продолжает Кузнецов.

Оплатить январские счета без начисления штрафных санкций даугавпилчане смогут до конца мая. Но это при условии, что на начало отопительного сезона задолженность клиента перед предприятием не превышала 100 евро. В целом на 1-е февраля долг жителей города перед Daugavpils siltumtīkli составил 3 108 000 евро.

Что касается мартовских счетов за отопление, согласно прогнозам специалистов, они не будут уже столь большими.

«Уже на этой неделе и в начале следующей недели ожидается плюсовая температура, поэтому я надеюсь, что март не будет таким холодным как февраль и январь», — отметил Кузнецов.

LSM