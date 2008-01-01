В пятницу мороз уйдет из Латвии

Новости Латвия | 7 марта 2018 | 21:45

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В конце недели в Латвии ощутимо потеплеет, а мороз постепенно отступит, свидетельствуют метеорологические прогнозы.

В ночь на четверг Латвию с юга пересечет зона осадков – ночью это будет снег, а днем – мокрый снег.

Но уже в пятницу ощутимо потеплеет – небо временами будет проясняться, и только в Курземе ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха повысится до +1..+6 градусов.

Схожая погода сохранится и в выходные – временами будет солнечно, временами – пасмурно. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. По ночам столбик термометра будет опускаться до -5 градусов, а днем – подниматься до +5 градусов.

В начале следующей недели температура продолжит повышаться и много где столбик термометра будет держаться выше отметки в ноль градусов, а днем повысится до +7..+10 градусов.

LSM