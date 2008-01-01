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Новости Общество | 6 марта 2018 | 18:30

Погасить долги за отопления можно, составив индивидуальное соглашение

Февраль оказался самым холодным месяцем этого сезона. Если средняя температура воздуха января составила - 1,9, то в феврале она опустилась до – 7,9. По мнению метеорологов, нынешняя зима оказалась самой холодной за последние 5 лет метеонаблюдений. Естественно, возросло и потребление тепла в наших жилищах.

Ежегодная акция поддержки, когда оплату можно было вносить частями до конца отопительного сезона, распространяется только на январские счета теплосетей.

Тех, кто испытает трудности с оплатой февральских, руководство Даугавпилсских теплосетей тоже поспешило успокоить. На очередной пресс-конференции, прошедшей в Думе 6 марта, руководитель предприятия Андрей Кузнецов объявил о том, что у клиентов есть возможность в индивидуальном порядке решить проблему оплаты долгов по счетам.

Все что надо сделать – просто прийти в абонентский отдел предприятия «Даугавпилс силтумтикли» по адресу 18-новембра, 4, составить соглашение и график погашения задолженности. На предприятии готовы к конструктивному диалогу с клиентами и при соблюдении условия соглашения штрафных санкций к должникам обещают не применять.  

Daugavpils.lv

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