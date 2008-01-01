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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 марта 2018 | 18:21
Продолжается сбор средств на строительство памятника, посвященному столетию Латвии
Сегодня в информационном бюро Даугавпилсской городской думы установили прозрачный ящик для пожертвований на возведение памятника, посвященному 100-летнему юбилею Латвии. Проект инициировали национально-культурные общества, объединившись в общественную организацию «Латвии – 100». Городская и районная Думы поддержали начинание увековечить в памятнике столь знаменательное событие и общество начало сбор пожертвований.
Город уже имеет традиции сбора пожертвований на общественно значимые проекты. Отметим, что историческая доминанта центра Даугавпилса – Дом Единства построен на средства государственного бюджета и народом собранные деньги. Еще один пример – Ледовый дворец. На строительство этого объекта деньги жертвовали предприниматели.
Место для будущего памятника выбрали в результате обсуждений. Он будет возведен в саду Единства – так называется место между одноименной площадью и пожарной частью.
На прошедшей 6 марта пресс-конференции ящик для пожертвований уже начал заполнятся. Сам мэр, руководители самоуправления и его предприятий внесли свою лепту в создание культурно-исторического объекта.
Все, кто желает последовать их примеру могут прийти в Даугавпилсскую городскую думу и пожертвовать на строительство памятника. Это можно сделать и перечислив деньги на банковский счет общества «Латвии – 100», который можно найти на домашней странице daugavpils.lv под баннером ,,Latvija 100 aicina ziedot”:
Biedrība "Latvijai -100" Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils
Reģ. Nr. 4000821123
Swedbanka Konts: LV30HABA0551039011616
Телефон для справок: 29461765
Daugavpils.lv
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