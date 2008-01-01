Сундук белорусских сокровищ пополнился народным белорусским костюмом

Новости Культура | 6 марта 2018 | 11:43

ЦБК ЦБК

«Куфар беларускіх скарбаў» - так называется проект Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК), посвященный 100-летию Латвийской Республики. Художественно-краеведческая акция стартовала в январе, а завершится в ноябре ярким фестивальным концертом и открытием музейной экспозиции. В рамках этого проекта 21 февраля 2018 года в ЦБК состоялся вечер, темой которого стал народный белорусский костюм.

В белорусской народной культуре сундук (куфар, скрыня) является сакральным, культовым предметом. В него женщины складывали изготовленные собственными руками изделия: вышитые полотенца-рушники, тканые скатерти и покрывала, плетеные пояса, сшитые национальные костюмы и другие вещи, необходимые в хозяйстве на протяжении всей жизни. По содержимому сундука определялась невеста: насколько она трудолюбива, аккуратна, бережлива. Не случайно известный белорусский писатель Владимир Короткевич подметил: «Через сундук видна жизнь человека».

К 100-летию Латвийской Республики в январе в Центре белорусской культуры открыли свой сундук и положили в него аутентичные рушники из разных областей Беларуси. Второй темой проекта стал белорусский народный костюм. Народная одежда - чрезвычайно яркое достояние национальной культуры, результат долгих и сложных процессов развития материальной и духовной культуры, отражающий этническую уникальность белорусов. После языка именно народный костюм является важнейшей этноособенностью.

Белорусский костюм, имея общие корни с русским и украинским национальными костюмами и формируясь на основе взаимовлияния латышской, литовской, польской, русской и украинской традиций, тем не менее отличается самобытностью и является самостоятельным явлением, отличается богатством техник оформления. Это и вышивка, и узорное ткачество, и кружево, и аппликация. Хотя Беларусь и не такая большая страна, но в ней насчитывается 22 варианта национального костюма по 6 регионам - Центральная Беларусь, Восточное и Западное Полесье, Понёманье, Наддвинье и Приднепровье. Региональные различия в основном состоят в деталях костюма, мотивах и сюжетах орнамента, способах носки частей костюма, в цветовой гамме. Так что в былые времена по костюму можно было не только определить, из какой местности человек, но его семейное положение и даже примерный возраст. Об этом и многом другом в очень красочной и образной форме рассказывала руководитель культурных проектов и сценарист вечера Галина Сонтоцкая. Она сыпала, как из рога изобилия, белорусскими песнями, стихами, присказками…

На вечере прозвучало много познавательной информации об особенностях женского народного костюма, была показана развернутая презентация, состоялся «модный показ», на котором было представлено множество разнообразных костюмов, имеющихся в наличии у Центра белорусской культуры. Участники творческих коллективов под музыку (концертмейстер Вечеслав Петров) прошлись в показе-дефиле в своих ярких и красочных белорусских народных костюмах под восторженные аплодисменты многочисленных зрителей.

На вечере были исполнены народные песни и танцы в исполнении творческих коллективов «Купалинка», «Лянок», «Паулинка», «Спадчына», «Пралески», звучали стихи и сольные номера.

Ведущая вечера, руководитель ЦБК Жанна Романовская продемонстрировала историческую реконструкцию костюма Витебского региона и подробно остановилась на ансамблях мужской и женской одежды. В комплект женского костюма входили рубаха, юбка, передник, пояс, безрукавка, головной убор. Рубаха (кашуля) шилась из льняного домотканого полотна. Ткаными или вышитыми узорами из красной или красно-чёрной пряжи украшались обычно рукава, плечи, воротник, манжеты. Юбка (спадница) была шерстяная или льняная, отличалась разнообразием цвета и узора (клетка, полоса). Белый льняной передник колоритом и орнаментом гармонировал с украшением рубахи. Низ изделия часто украшался бахромой или кружевом. Безрукавка (горсет) - часть праздничного костюма, изготовлялась из фабричных тканей (шёлк, бархат, парча), богато украшалась нашивками. Сакральный элемент костюма – пояс, мог быть тканым, плетёным или вязаным, и разнообразной цветовой гаммы, богато украшался орнаментом.

Вечер был приурочен к Международному дню родного языка, поэтому за время увлекательнейшего мероприятия зрители услышали и выучили много благозвучных белорусских слов. А член белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» Валентина Аникина и солистка хоровой капеллы «Спадчына» Регина Родикова подарили Центру белорусской культуры для создания музейной экспозиции соответственно кусок домотканого льняного полотна и старинные белорусские рушники. Впоследствии каждый подаренный экспонат будет отмечен благодарственной грамотой, а имя дарителя внесено в летопись создателей музея белорусов Латгалии.

Следующая страница богатой истории белорусов Латвии будет посвящена сакральному предмету костюма – поясу. Она будет открыта в марте и пройдет в формате мастер-класса на вячорках.



Центр белорусской культуры