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Новости Происшествия | 6 марта 2018 | 11:49

В трагической аварии погибла 4-летняя девочка

poga.lv

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), утром 5 марта в волости Стабулниеку (край Риебиню) произошло лобовое столкновение Audi и ГАЗ.

В результате аварии погибла 4-летняя пассажирка Audi, а водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

По предварительным данным, в момент ДТП ребенок находился на переднем пассажирском сидении, а не был зафиксирован в специальном детском автокресле. Возможно, девочка также не была пристегнута.

Также в полиции сообщили, что утром 5 марта на участке дороги, где произошла авария, был густой туман, что могло послужить причиной трагического инцидента.

По делу начат уголовный процесс.

Delfi

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