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Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 6 марта 2018 | 11:49
В трагической аварии погибла 4-летняя девочка
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), утром 5 марта в волости Стабулниеку (край Риебиню) произошло лобовое столкновение Audi и ГАЗ.
В результате аварии погибла 4-летняя пассажирка Audi, а водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
По предварительным данным, в момент ДТП ребенок находился на переднем пассажирском сидении, а не был зафиксирован в специальном детском автокресле. Возможно, девочка также не была пристегнута.
Также в полиции сообщили, что утром 5 марта на участке дороги, где произошла авария, был густой туман, что могло послужить причиной трагического инцидента.
По делу начат уголовный процесс.
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