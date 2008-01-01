В трагической аварии погибла 4-летняя девочка

Новости Происшествия | 6 марта 2018 | 11:49

poga.lv poga.lv

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), утром 5 марта в волости Стабулниеку (край Риебиню) произошло лобовое столкновение Audi и ГАЗ.

В результате аварии погибла 4-летняя пассажирка Audi, а водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

По предварительным данным, в момент ДТП ребенок находился на переднем пассажирском сидении, а не был зафиксирован в специальном детском автокресле. Возможно, девочка также не была пристегнута.

Также в полиции сообщили, что утром 5 марта на участке дороги, где произошла авария, был густой туман, что могло послужить причиной трагического инцидента.

По делу начат уголовный процесс.

Delfi