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Новости Латвия | 6 марта 2018 | 09:40

Вторник, 6 марта: весна близко – становится теплее

D-fakti.lv

Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется выше отметки в ноль градусов.

В ближайшие сутки погоду в Латвии определит северо-восточная периферия циклона. Ожидается переменная облачность, будет выглядывать солнце и без осадков.

Ветер слабый. Заметно потеплеет. Максимальная температура воздуха -3…+2 градусов.

В Риге сегодня солнечно, а воздух прогреется до 0.. -2 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM

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