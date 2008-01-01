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Новости Латвия | 6 марта 2018 | 09:40
Вторник, 6 марта: весна близко – становится теплее
Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется выше отметки в ноль градусов.
В ближайшие сутки погоду в Латвии определит северо-восточная периферия циклона. Ожидается переменная облачность, будет выглядывать солнце и без осадков.
Ветер слабый. Заметно потеплеет. Максимальная температура воздуха -3…+2 градусов.
В Риге сегодня солнечно, а воздух прогреется до 0.. -2 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный.
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