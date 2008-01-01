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Новости Спорт | 6 марта 2018 | 09:12

Даугавпилсские девушки-боксёры вошли в состав сборной Латвии

Пресс-фото

C 3 по 4 марта в Риге проводился первый открытый чемпионат по боксу Прибалтийских стран против Европы. В чемпионате приняли участие более 100 боксеров из городов Латвии, России, Литвы, Эстонии. Воспитанники даугавпилсских тренеров Владислава Соколова, Алексея Фатичева и Александра Лунёва оказались на высоте.

Соревнования проходили по 5 возрастным группам среди мальчиков 2006-2007г.р., 2004-2005г.р., 2002-2003г.р., 2000-2001г.р., 1999г.р. и старше. Но главный акцент соревнований был сделан на развитие женского бокса. Участвовали в соревнованиях девушки от 15 до 22 лет.

В итоге боксеры Даугавпилса заняли:

1 место - Валерия Шепетовская, Елизавета Польшыкова, Николай Замятин, Никита Элксниньш, 
2 место - Кристина Матилевича, Светлана Мазура, Екатерина Васильева.

Старший тренер отделения бокса ДЮСШ Владислав Соколов: “На сегодняшний день развитие женского бокса в мире идёт семимильными шагами. На Олимпиаде 2020 г. решено от мужчин отобрать 2 весовых категории и отдать женщинам. Наши девушки тренируются уже давно, вместе с мальчишками и имеют довольно хороший опыт, чтобы участвовать на соревнованиях различного уровня. В этих соревнованиях не всем удалось дойти до финала и одержать победу, но сборная Даугавпилса девушек растёт и набирает обороты. На турнире в Риге наши девушки показали хороший уровень подготовки и были включены в состав сборной Латвии. Сейчас сделаем работу над ошибками, устраним недочёты и синяки, и опять в бой - на родном ринге в Даугавпилсе».

Подготовили спортсменов тренер Владислав Соколов, Алексей Фатичев и Александр Лунёв.

С 9 по 10 марта в Даугавпилсе пройдёт открытый чемпионат города. 

D-fakti.lv

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