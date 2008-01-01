Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 марта

Именины:
Даце, Дарта, Дора / Денис, Иван, Ксения

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-9 .. -11 C
Утро
-9 .. -11 C
День
-3 .. -5 C
Вечер
-6 .. -8 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {133}

5. Кто поможет бездомному Антону? {9}

6. Автобусы и трамваи {158}

7. Алдис Адамович: "В Латвии нужно оставить билингвальное обучение"

8. С 1 марта — новые правила техосмотра; часть требований будет ужесточена

9. Карате. Чемпионат Европы

10. Реновацию Государственной гимназии тормозит проектировщик

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Культура | 6 марта 2018 | 08:57

Центр латышской культуры приглашает на праздничный концерт «Шерше ля Фам»

7 марта в 18.00 в Концертном зале Дома Единства весенний музыкальный сезон открывает оркестр «Daugavpils Sinfonietta», дирижер Айвар Брок.

Для прекрасных женщин города изысканная, волнующая музыка любви, весны и романтического настроения в праздничном концерте «Шерше ля Фам» - Ищите женщину!

Прозвучит музыка Джона Леннона, Пола Маккартни, Фрэнсиса Лея, Нино Рота, Генри Манчини, Эндрю Ллойд Вебера и других композиторов. Также будет звучать музыка из репертуара популярных групп Queen, Beatles и музыка кино: Завтрак у Тиффани, Крестный отец, Мужчина и женщина, Тегеран-43, Призрак оперы.

Каждый из вас услышит свою, особенную мелодию души.

Концерт – подарок! Вход свободный
 

ЦЛК

Добавить комментарий

 