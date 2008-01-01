Центр латышской культуры приглашает на праздничный концерт «Шерше ля Фам»

Новости Культура | 6 марта 2018 | 08:57

7 марта в 18.00 в Концертном зале Дома Единства весенний музыкальный сезон открывает оркестр «Daugavpils Sinfonietta», дирижер Айвар Брок.

Для прекрасных женщин города изысканная, волнующая музыка любви, весны и романтического настроения в праздничном концерте «Шерше ля Фам» - Ищите женщину!

Прозвучит музыка Джона Леннона, Пола Маккартни, Фрэнсиса Лея, Нино Рота, Генри Манчини, Эндрю Ллойд Вебера и других композиторов. Также будет звучать музыка из репертуара популярных групп Queen, Beatles и музыка кино: Завтрак у Тиффани, Крестный отец, Мужчина и женщина, Тегеран-43, Призрак оперы.

Каждый из вас услышит свою, особенную мелодию души.

Концерт – подарок! Вход свободный



ЦЛК