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Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
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Новости Культура | 6 марта 2018 | 08:57
Центр латышской культуры приглашает на праздничный концерт «Шерше ля Фам»
7 марта в 18.00 в Концертном зале Дома Единства весенний музыкальный сезон открывает оркестр «Daugavpils Sinfonietta», дирижер Айвар Брок.
Для прекрасных женщин города изысканная, волнующая музыка любви, весны и романтического настроения в праздничном концерте «Шерше ля Фам» - Ищите женщину!
Прозвучит музыка Джона Леннона, Пола Маккартни, Фрэнсиса Лея, Нино Рота, Генри Манчини, Эндрю Ллойд Вебера и других композиторов. Также будет звучать музыка из репертуара популярных групп Queen, Beatles и музыка кино: Завтрак у Тиффани, Крестный отец, Мужчина и женщина, Тегеран-43, Призрак оперы.
Каждый из вас услышит свою, особенную мелодию души.
Концерт – подарок! Вход свободный
ЦЛК
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