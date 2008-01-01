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Новости Латвия | 5 марта 2018 | 23:54
Митрофанов начал работу депутатом Европарламента
С понедельника, 5 марта, Мирослав Митрофанов начал работу депутатом от Латвии в Европарламенте, заняв место сложившей мандат Европарламента Татьяны Жданок. Митрофанов по итогам выборов в Европарламент в 2014 году являлся первым "запасным", набрав наибольшее число голосов из не попавших в число депутатов от Латвии кандидатов.
Татьяна Жданок намерена руководить предвыборной кампанией РСЛ, а ее участие в выборах будет зависеть от решения Конституционного суда Закон о парламентских выборах в настоящее время запрещает участвовать в выборах тем, кто после 13 января 1991 года принимал активное участие в Коммунистической партии Латвийской ССР, "Интерфронте", совете трудовых коллективов и т.д. Жданок оспорила определенные ограничения избирательных прав советских коммунистических активистов. После 13 января 1991 года Жданок являлась членом компартии, поэтому закон о выборах запрещает ей участвовать в парламентских выборах.
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