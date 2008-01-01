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Новости Происшествия | 5 марта 2018 | 23:53
Беларусь: граждане Латвии попались на попытке провоза боеприпасов
1 марта в пункте пропуска "Урбаны" белорусские пограничники при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Toyota между сидениями транспортного средства обнаружили два патрона для нарезного ружья калибром 6,5 мм.
Как сообщает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, в отношении граждан Латвии — 28-летнего водителя и его 40-летнего пассажира — начата проверка по признакам состава преступлений.
По факту задержания боеприпасов пограничники совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят дальнейшее разбирательство.
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