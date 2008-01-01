В Даугавпилсском приюте для животных хозяев ждут 104 четвероногих друга

Новости Общество | 5 марта 2018 | 19:32

В Даугавпилсском муниципальном приюте для животных работают всего четверо любящих своё дело человека, которые каждый день ухаживают за живущими здесь питомцами. Приходится также выезжать в город, чтобы спасти четвероногого, волею судеб попавшего в беду, брошенного нерадивыми хозяевами.

В это холодное время года здесь, на Пиекрастес,2, своё место жительство нашли 65 котов и 36 собак. Из них 24 котенка и 3 щенка. Руководитель приюта Оксана Бондаре отмечает, что благодаря финансовой поддержке самоуправления, забота о животных ведется как положено. Все получают помощь ветеринарного врача, кормятся кашей, мясом, сухими смесями. Работники приюта ведут большую работу по поиску хозяев для животных, и, надо сказать, вполне успешно. Этому способствует информация в социальных сетях и помощь добровольцев. Приют для животных развивается, запланирована постройка помещения для короткошерстных собак. Работники благодарны всем отзывчивым людям, которые поддерживают животных – приносят корма, инвентарь. Здесь всегда с удовольствием примут в дар старые одеяла, пледы, полотенца, постельное бельё и корм. Познакомиться с обитателями Даугавпилсского приюта для животных можно и на домашней странице www.labsdraugs.lv

Daugavpils.lv