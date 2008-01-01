Философия жизни поэта Павла Плотникова задела за живое

Новости Культура | 5 марта 2018 | 16:25

ЦБК ЦБК

27 февраля 2018 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялся очередной творческий вечер известного в Даугавпилсе и за его пределами поэта Павла Плотникова со всеобъемлющим и символичным названием «Притяжение. Философия жизни».

Поэт Павел Плотников - уроженец Беларуси, окончил школу в Литве, потом учился в Латвийской сельскохозяйственной академии. Еще в школьные годы увлекся поэзией, но более серьезно стал заниматься поэтическим творчеством в 1990-е годы.

С 2008 года П.Плотников размещает свои стихи на популярной поэтической интернет-площадке «Стихи.ру» под псевдонимом Павел Апидамский (Апидамы – белорусская деревня на границе с Литвой, где в первый послевоенный год и родился поэт). Поэтому в его лирике тема малой родины и Беларуси звучит особенно ярко. Беларусь, Литва и Латвия для Павла Васильевича – одинаково любимые и дорогие сердцу страны; каждая оставила незабываемый след в его жизни.

Павел Плотников - поэт, переводчик, член Союза писателей России, член Русской писательской организации «Русло», член Международной ассоциации писателей, лауреат поэтического фестиваля Латгалии «Резекне-2011», дипломант конкурса «Поэт года-2015», почетный гражданин г.Виляны, автор поэтических сборников «Мои перекрестки», «Вилянская мозаика», «Латгальская акварель» и др.. Его стихи публикуются в газетах и журналах Москвы и Санкт-Петербурга, Резекне и Даугавпилса.

П.Плотников – давний друг и частый гость в Белорусском доме, активный член белорусского культурно-просветительского общества «Уздым». На творческой площадке ЦБК неоднократно проходили литературные встречи, презентации его книг. Музыкально-поэтический вечер «Притяжение. Философия жизни» подарил ценителям поэзии очень много стихов в неподражаемом и ярком исполнении автора, а также его коллег и друзей по творческому цеху - поэтов Даугавпилса.

Павла Васильевича теплыми и душевными словами поздравили директор ЦБК и председатель белорусского общества «Уздым» Жанна Романовская и заместитель председателя правления «Уздыма» Татьяна Денисова. Музыкальные подарки своему любимому поэту и другу преподнесли хоровая капелла «Спадчына», ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», дуэт Регины Родиковой и Татьяны Богдановой, барды Елена Виткевич и Виталий Михайловский. Ведущей литературного вечера, который получился очень насыщенным, вдохновенным и теплым, была методист ЦБК Мария Пометько.

До новых интересных встреч!



Центр белорусской культуры