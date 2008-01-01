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Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 5 марта 2018 | 10:54
Понедельник, 5 марта: облачно, почти без осадков
Днем в большинстве районов — переменная облачность, значительных осадков не ожидается.
Будет дуть юго-восточный, восточный ветер — 2-5 м/с. Температура воздуха — -2…-6 градусов, в прибрежных районах — от -1 до -2.
В Риге также облачно, временами с прояснениями. Без осадков. Ветер умеренный, 2-5 м/с. Температура воздуха — -3…-5 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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