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Новости Латвия | 2 марта 2018 | 23:10

Февраль был самым холодным за последние шесть лет

Delfi

В прошлом месяце средняя температура воздуха в Латвии составила -6,9 градуса, что на 3,2 градуса ниже нормы, сообщает ЛЕТА Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Февраль был самым холодным начиная с 2012 года, когда средняя месячная температура составляла -8,8 градуса.

Прошлый месяц был на пять градусов холоднее, чем январь, и на восемь градусов холоднее, чем декабрь 2017 года.

В феврале были побиты четыре рекорда холода. Количество осадков составило примерно половину месячной нормы, и в этом смысле февраль стал третьим самым сухим с начала века.

Самый сильный ветер, 20 метров в секунду, был зарегистрирован 27 февраля на Колке, а самый глубокий снежный покров — 26 февраля в Стенде, де выпало 31 см снега.

Делфи

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