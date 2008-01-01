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Новости Латвия | 2 марта 2018 | 23:07

В этом году будут закрыты 7, а реорганизованы 25 школ

Пресс-фото

В этом году будут закрыты семь, а реорганизованы 25 школ, сообщили агентству LЕТА в Министерстве образования и науки (МОН).

К началу нового учебного года десять образовательных учреждений будут реорганизованы путем изменения их уровня. Пять средних школ — Лиелупская, Ирлавская, Ислицская, Узварская и Стайцельская — станут основными школами, а Каркская, Вийциемская, Асунская, Шкяунская и Межотненская основные школы будут преобразованы в начальные.

До конца лета путем объединения будут реорганизованы семь школ. В одну школу — Кулидгскую среднюю школу В. Плудониса — будут объединены Кулдигская гимназия В. Плудониса, Кулдигская основная школа и Кулдигская альтернативная начальная школа. В состав Добельской начальной школы войдут Добельская христианская основная школа и Добельская начальная школа, в составе Юмправской начальной школы будут объединены Юмправская средняя школа и дошкольное учреждение "Званиньш". Еще ряд школ и детских садов будут объединены с другими образовательными учреждениями.

Несколько самоуправлений приняли решения о ликвидации отдельных учреждений образования. К началу нового учебного года прекратят свое существование Яунбуртниекская начальная школа в Коценском крае, Грамздская начальная школа в Приекульском крае, Илзенская начальная школа в Алуксненском крае, Истрская средняя школа в Лудзенском крае, Сутрская начальная школа в Ливанском крае, Априкская основная школа в Айзпутском крае и Рудбаржская начальная школа в Скрундском крае.

В следующем учебном году откроется только одна новая школа — Калнсетская специальная основная школа-интернат в Салдусском крае.

Решение о реорганизации, закрытии или учреждении образовательных учреждений принимают и подают МОН на согласование самоуправления.

Делфи

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