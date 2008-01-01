Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 марта
Всемирный день писателя
Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все кардинальнейшим образом изменит всего один телефонный звонок. Вам остается лишь дождаться его.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -8 .. -10 C
- Утро
- -9 .. -11 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -7 .. -9 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2171 ()
|GBP
|0.8852 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.1788 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {133}
5. Кто поможет бездомному Антону? {9}
6. Автобусы и трамваи {158}
7. Алдис Адамович: "В Латвии нужно оставить билингвальное обучение"
8. С 1 марта — новые правила техосмотра; часть требований будет ужесточена
9. С 1 марта в Латвии стремительно подорожает алкоголь
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 марта 2018 | 23:00
На предстоящей неделе станет чуть теплее, вероятна вьюга
На предстоящей рабочей неделе станет чуть теплее, вероятны осадки, а также вьюга, прогнозируют синоптики.
До понедельника на территории Латвии ожидается умеренный ветер, снегопад — только в Латгалии. По ночам столбик термометра будет опускаться ниже -10 градусов, местами — до -20 градусов, днем будет от -1 до -7 градусов.
В ближайшие дни может усилится влияние циклона. По прогнозам Global Forecast System, осадков по-прежнему будет мало, поэтому сохранится морозная погода. По другому сценарию, возможны вьюга и даже дождь, а также усиление морозов.
Накануне Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии опубликовал свой прогноз. В нем говорится, что на будущей неделе страны Балтии будут пересекать сразу несколько зон осадков, поэтому на юго-востоке Латвии вновь выпадет снег, а температура воздуха по ночам не будет ниже -12 градусов, а днем будет до -1 градуса.
В середине недели усилится влияние зоны высокого давления — осадки прекратятся, а ветер принесет холодные массы воздуха.
По долгосрочным прогнозам, в марте будет на пару градусов холоднее нормы.
Добавить комментарий