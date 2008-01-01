На предстоящей неделе станет чуть теплее, вероятна вьюга

Новости Латвия | 2 марта 2018 | 23:00

Пресс-фото Пресс-фото

На предстоящей рабочей неделе станет чуть теплее, вероятны осадки, а также вьюга, прогнозируют синоптики.

До понедельника на территории Латвии ожидается умеренный ветер, снегопад — только в Латгалии. По ночам столбик термометра будет опускаться ниже -10 градусов, местами — до -20 градусов, днем будет от -1 до -7 градусов.

В ближайшие дни может усилится влияние циклона. По прогнозам Global Forecast System, осадков по-прежнему будет мало, поэтому сохранится морозная погода. По другому сценарию, возможны вьюга и даже дождь, а также усиление морозов.

Накануне Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии опубликовал свой прогноз. В нем говорится, что на будущей неделе страны Балтии будут пересекать сразу несколько зон осадков, поэтому на юго-востоке Латвии вновь выпадет снег, а температура воздуха по ночам не будет ниже -12 градусов, а днем будет до -1 градуса.

В середине недели усилится влияние зоны высокого давления — осадки прекратятся, а ветер принесет холодные массы воздуха.

По долгосрочным прогнозам, в марте будет на пару градусов холоднее нормы.

LSM