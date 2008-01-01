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Источник: ignio.com
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Новости Культура | 2 марта 2018 | 19:00
DAUGAVPILS SINFONIETTA В концерте CHERCHEZ LA FEMME
Весенний музыкальный сезон открывает оркестр «Daugavpils Sinfonietta», дирижер Айвар Брок.
Для прекрасных женщин города изысканная, волнующая музыка любви, весны и романтического настроения в праздничном концерте «Шерше ля Фам» - Ищите женщину!
Прозвучит музыка Джона Леннона, Пола Маккартни, Фрэнсиса Лея, Нино Рота, Генри Манчини, Эндрю Ллойд Вебера и других композиторов. Также будет звучать музыка из репертуара популярных групп Queen, Beatles и музыка кино: Завтрак у Тиффани, Крестный отец, Мужчина и женщина, Тегеран-43, Призрак оперы.
Каждый из вас услышит свою, особенную мелодию души.
Концерт – подарок! Вход свободный
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Informācija: Latviešu kultūras centrs, www.vienibasnams.lv, t. 65426691
Daugavpils.lv
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