В Даугавпилсе появится крытый скейтпарк

Новости Общество | 2 марта 2018 | 18:59

2 марта состоялось выездное заседание рабочей группы с целью осмотра помещения по улице Стацияс, 129А, что недалеко от Олимпийского центра. В 2017 году здание купило самоуправление, для того, чтобы превратить его в спортивный объект. В состав рабочей группы вошли председатель Комитета по образованию и культуре Янис Дукшинский, представители департаментов Думы, другие специалисты самоуправления.

Пока помещение числится как производственное, однако до осуществления нового территориального планирования, оно будет использовано для создания крытого скейтпарка. Другими словами, самоуправление решило поддержать инициативу Молодежной думы Даугавпилса. Работы по созданию скейтпарка разделили на два этапа. Первый – ремонт и обеспечение безопасности для одного из самых рисковых видов спорта. Второй этап – приобретение оборудования и его установка. Один из важнейших вопросов, который надо решить – теплоснабжение помещения. По заверению специалистов, вопрос решат, применив технологии, отвечающие современным требованиям и возможностям финансирования.

Daugavpils.lv