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Новости Латвия | 2 марта 2018 | 18:54

Пятница, 2 марта: местами снег, немного слабее мороз

Облачность усиливается — на погоду влияет небольшой циклон с центром над Белоруссией. Ночью много где был снегопад, в течение дня снег пройдет в южных районах Латвии, но выглянет и солнце.

Ветер слабый восточный, северо-восточный, но в Курземе — порывами до 14 м/сек. Температура воздуха днем будет около -5..-9 градусов.

В Риге переменная облачность, время от времени возможен небольшой снег. Ветер слабый, днем будет -5..-6 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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