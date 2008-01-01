Пятница, 2 марта: местами снег, немного слабее мороз

Новости Латвия | 2 марта 2018 | 18:54

Облачность усиливается — на погоду влияет небольшой циклон с центром над Белоруссией. Ночью много где был снегопад, в течение дня снег пройдет в южных районах Латвии, но выглянет и солнце.

Ветер слабый восточный, северо-восточный, но в Курземе — порывами до 14 м/сек. Температура воздуха днем будет около -5..-9 градусов.

В Риге переменная облачность, время от времени возможен небольшой снег. Ветер слабый, днем будет -5..-6 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM