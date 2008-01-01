Помощник машиниста сбрасывал с поезда тюки с контрабандой

Новости Общество | 1 марта 2018 | 22:02

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Латгальская окружная прокуратура передала в Резекненский суд материалы дела о незаконном перемещении акцизных товаров в крупных размерах.

Согласно материалам обвинительного заключения, 12 июля 2016 года двое обвиняемых прибыли к одной из железнодорожных станций в Резекненском крае и стали ожидать, когда пройдет товарный поезд из Беларуси.

В тот момент, когда локомотив поравнялся с обвиняемыми, машинист поезда стал выбрасывать тюки с контрабандными сигаретами. По данным прокуратуры, в девяти пакетах находились табачные изделия на сумму 21 879 евро.

Граждане Латвии собрали тюки и направились к своему автомобилю, где их уже поджидали сотрудники Государственной пограничной службы.

Delfi