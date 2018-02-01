Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 марта
Именины:
Даце, Дарта, Дора / Денис, Иван, Ксения
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время, это может очень негативно отразиться на вашей карьере.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -9 .. -11 C
- Утро
- -9 .. -11 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -6 .. -8 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2307 ()
|GBP
|0.8907 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.298 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {133}
5. Кто поможет бездомному Антону? {9}
6. Автобусы и трамваи {158}
7. Алдис Адамович: "В Латвии нужно оставить билингвальное обучение"
8. С 1 марта — новые правила техосмотра; часть требований будет ужесточена
10. Реновацию Государственной гимназии тормозит проектировщик
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 марта 2018 | 12:07
Ушли в мир иной...
С 21 по 27 февраля 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 36 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bilkšta Vitolds (25.03.1960 - 26.02.2018)
Brjuhovecka Anna (20.07.1947 - 21.02.2018)
Bullo Valērijs (18.02.1971 - 23.02.2018)
Deņisova Raisa (03.05.1939 - 26.02.2018)
Dičuns Vadims (06.05.1967 - 25.02.2018)
Dobroserdova Vasa (10.06.1922 - 23.02.2018)
Drīksna Lūcija (16.03.1960 - 21.02.2018)
Erastova Tamāra (29.05.1935 - 23.02.2018)
Gavars Ēriks (11.05.1969 - 20.02.2018)
Gavrilova Aksenija (07.02.1949 - 24.02.2018)
Gavrilova Varvara (12.12.1931 - 21.02.2018)
Gereiko Valentīna (04.08.1934 - 22.02.2018)
Gromova Nadežda (30.09.1928 - 22.02.2018)
Homjuks Leonīds (05.08.1937 - 25.02.2018)
Ipatova Hionija (25.02.1940 - 25.02.2018)
Ivanovs Andrejs (18.06.1953 - 18.02.2018)
Jahimoviča Jadviga (06.12.1930 - 22.02.2018)
Jeršovs Pjotrs (07.07.1955 - 23.02.2018)
Jonāne Anna (23.04.1923 - 25.02.2018)
Kanajeva Marija (25.05.1935 - 21.02.2018)
Kotovs Vladimirs (10.08.1933 - 21.02.2018)
Kozlovs Vladimirs (06.08.1932 - 25.02.2018)
Mameko Sergejs (18.07.1939 - 25.02.2018)
Meinerte Valērija (10.02.1927 - 27.02.2018)
Mitrofanova Tatjana (12.02.1930 - 26.02.2018)
Ņečajeva Aniceta (17.04.1925 - 22.02.2018)
Reble Svetlana (26.01.1967 - 25.02.2018)
Savickis Josifs (26.03.1953 - 22.02.2018)
Skosireva Aleksandra (08.06.1924 - 21.02.2018)
Stankeviča Vaclava (02.02.1932 - 21.02.2018)
Stupelis Henrihs (04.08.1930 - 25.02.2018)
Šincāne Irēna (14.08.1943 - 24.02.2018)
Veipa Zenta (01.01.1943 - 25.02.2018)
Vinokurova Jadviga (13.09.1925 - 23.02.2018)
Voroņecka Veronika (26.09.1931 - 22.02.2018)
Zadumova Valentīna (23.12.1935 - 22.02.2018).
D-fakti.lv
Добавить комментарий