Минрегионов разрешило Резекне ограничить депутатов — но Риге, возможно, запретят

Новости Политика | 1 марта 2018 | 21:26

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Меньшинство Рижской думы возмущено принятым решением ограничить возможность депутатов задавать вопросы: шаг называют ущемлением демократии и желанием заставить оппозицию замолчать. Более осторожно, но примерно так же решение оценивает Минрегионов. Оно, однако, ранее подобный порядок разрешило в думе Резекне, сообщает Latvijas Radio.

Каспар Герхардс, глава Министерства защиты окружающей среды и регионального развития, указал, что ведомство только собирается оценивать шаг Рижской думы — и потом примет решение, возражать ли.

Такое ограничение демократии — не лучший путь, заявил Герхардс. «Я считаю, что в Рижской думе следовало бы учитывать права меньшинства», — добавил министр.

Ограничение числа вопросов, с его точки зрения, довольно примитивное и простое решение, которое не позволяет депутатам думы представлять своих избирателей. Это показывает, что, очевидно, большинство не готово работать с остальными депутатами, считает политик.

Однако возглавляемое Герхардсом министерство три года назад такие же ограничения о не более чем трех заданных вопросах одобрило в Резекненской думе, где большинство — у «Согласия».

Тогда о своем беспокойстве заявлял беспартийный оппозиционер Язеп Корсак, говоривший, что большинство — это большинство, и голосование проходит без вопросов и дебатов.

Министр Герхардс напомнил, что от работников Резекненской думы жалоб на ограничения не приходит. Янис Эглитис, парламентский секретарь Минрегионов, отметил, что Рига от других муниципалитетов отличается.

Круг вопросов иной, нельзя Ригу приравнивать к Балтинаве, отличается число обществ капитала, другие вопросы, докладчики.

В конце прошлого года Даугавпилсская дума решила ограничить возможность депутатов задавать вопросы. Минсреды же выступило против.

Как уже писал Rus.lsm.lv, рижская думская оппозиция выступила против намерения блока «Согласия» и «Честь служить Риге» ограничить работу депутатов во время заседаний. Партии власти решили, что в дальнейшем при обсуждении каждый депутат сможет задавать не более трех вопросов, оппозиция использовала последнюю возможность спросить бессчетное число раз. Таким образом, заседание продлилось более 13 часов и завершилось после пяти утра.

LSM