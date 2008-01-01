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Новости Происшествия | 1 марта 2018 | 21:19

Полиция разыскивает пропавшую без вести воспитанницу детского дома

LRPP

Резекненский участок полиции разыскивает Диану Блинову (2001 г.р.), которая 21 февраля не вернулась в Тискадский детдом (волость Силмалас Резекненского края).

Ее приметы: среднего телосложения, шатенка.

Была одета: темно-синие джинсы, черная куртка, черные ботинки.

Девочка могла отправиться в Ригу.

Информацию о Диане Блиновой просьба сообщать по телефонам: 64603500; 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

Delfi

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