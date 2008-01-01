Водителей в Латвии призвали пока что не менять резину на летнюю

Новости Латвия | 1 марта 2018 | 19:52

Согласно правилам, с 1 марта автоводители в Латвии могут менять зимние покрышки на летние. Однако в этом году, учитывая погодные условия, Дирекция безопасности дорожного движения призывает этого пока не делать и дождаться наступления по-настоящему весенней и теплой погоды.

Также рекомендуется не использовать покрышки, которым больше 5 или 6 лет — у более старой "резины" уже слишком изношен протектор.

В четверг, 1 марта, морозы в Латвии станут слабее, во второй половине дня начиная с южных регионов ожидается снег, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем на большей части территории страны повысится до -6..-11 градусов.

В Риге сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха повысится до -8 градусов.

Delfi.lv