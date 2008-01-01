Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

2 марта

Именины:
Лаила, Лавизе, Луизе / Роман, Федор

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Какова бы ни была ваша цель, сегодня вы ее не достигнете. Зато получите массу промежуточных результатов, каждый из которых будет весьма и весьма небесполезен.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-16 .. -18 C
Утро
-17 .. -19 C
День
-10 .. -12 C
Вечер
-11 .. -13 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {132}

5. Кто поможет бездомному Антону? {9}

6. Автобусы и трамваи {158}

7. Бобслей: Мелбардис на подъеме, у Киберманиса проблемы на втором вираже

8. Алдис Адамович: "В Латвии нужно оставить билингвальное обучение"

9. «Человек обыкновенный»: «Это не спектакль, это жизнь!»

10. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Латвия | 1 марта 2018 | 19:52

Водителей в Латвии призвали пока что не менять резину на летнюю

Согласно правилам, с 1 марта автоводители в Латвии могут менять зимние покрышки на летние. Однако в этом году, учитывая погодные условия, Дирекция безопасности дорожного движения призывает этого пока не делать и дождаться наступления по-настоящему весенней и теплой погоды.

Также рекомендуется не использовать покрышки, которым больше 5 или 6 лет — у более старой "резины" уже слишком изношен протектор.

В четверг, 1 марта, морозы в Латвии станут слабее, во второй половине дня начиная с южных регионов ожидается снег, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха днем на большей части территории страны повысится до -6..-11 градусов.

В Риге сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха повысится до -8 градусов.

Delfi.lv

Добавить комментарий

 