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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 марта 2018 | 19:52
Водителей в Латвии призвали пока что не менять резину на летнюю
Согласно правилам, с 1 марта автоводители в Латвии могут менять зимние покрышки на летние. Однако в этом году, учитывая погодные условия, Дирекция безопасности дорожного движения призывает этого пока не делать и дождаться наступления по-настоящему весенней и теплой погоды.
Также рекомендуется не использовать покрышки, которым больше 5 или 6 лет — у более старой "резины" уже слишком изношен протектор.
В четверг, 1 марта, морозы в Латвии станут слабее, во второй половине дня начиная с южных регионов ожидается снег, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха днем на большей части территории страны повысится до -6..-11 градусов.
В Риге сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха повысится до -8 градусов.
Delfi.lv
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