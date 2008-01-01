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Новости В мире | 1 марта 2018 | 19:51

Первые комментарии о вынужденной посадке самолета SmartLynx в Таллине

Центр расследований в области безопасности (OJK) начал расследование по факту вынужденной посадки в Таллиннском аэропорту самолета SmartLynx, у которого оторвалась часть шасси, пишет эстонский портал rus.Delfi.ee.

Как уже ранее писал портал Delfi, во вторник, 28 февраля, вечером самолет Airbus A320 латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Таллина. На борту самолета не было пассажиров.

Представители Smartlynx подтвердили LETA, что у самолета Airbus A320 при посадке возникли технические трудности. На борту находились два пилота, четверо курсантов и один инспектор. Все они были эвакуированы после посадки.

По предварительной информации, Airbus A320-214, принадлежащее Smartlynx Airlines Estonia OÜ, в рамках тренировочного полета с семью членами экипажа на борту стартовало из Таллиннского аэропорта в 12:03. В ходе тренировки оттачивалось приближение к взлетной полосе и посадка. В 17:04 судно приблизилось к взлетной полосе в сторону Лагеди, после чего не смогло набрать высоту и задело полосу. После этого самолет вновь поднялся в воздух, повернул налево и совершил вынужденную посадку в направлении озера Юлемисте.

В ходе случившегося двое находившихся на борту человек получили легкие травмы.

Центр квалифицировал случившееся как несчастный случай и инициировал расследование.

Самолет был отбуксирован со взлетной полосы к 07:40 утра.

Взлетная полоса вновь открылась в 8:00, после проведения дополнительного контроля безопасности.

Сейчас производится расшифровка записей бортовых самописцев.

Delfi.lv

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