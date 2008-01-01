Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 марта
Именины:
Лаила, Лавизе, Луизе / Роман, Федор
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодняшний день будет удачен для всякого рода встреч и разговоров - от приятных дружеских бесед ни о чем и сплетен, до деловых переговоров.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -16 .. -18 C
- Утро
- -17 .. -19 C
- День
- -10 .. -12 C
- Вечер
- -11 .. -13 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2214 ()
|GBP
|0.8842 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.754 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {132}
5. Кто поможет бездомному Антону? {9}
6. Автобусы и трамваи {158}
7. Бобслей: Мелбардис на подъеме, у Киберманиса проблемы на втором вираже
8. Алдис Адамович: "В Латвии нужно оставить билингвальное обучение"
9. «Человек обыкновенный»: «Это не спектакль, это жизнь!»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 марта 2018 | 19:50
Сейм отклонил инициативу о сохранении билинвального образования
Сейм отклонил сегодня подписанную более 10 тыс. человек инициативу о сохранении в Латвии билингвального образования.
Представитель инициативы Елена Бачинская ранее на заседании парламентской комиссии, говоря о правах нацменьшинств получать образование на родном языке, заявила, что предложенную Министерством образования и науки реформу вводить сейчас не нужно, и следует рассмотреть подписанное несколькими тысячами человек заявление.
Сейм концептуально на прошлой неделе поддержал поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.
Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.
Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.
Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.
Delfi.lv
Добавить комментарий