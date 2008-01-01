Сейм отклонил инициативу о сохранении билинвального образования

Новости Латвия | 1 марта 2018 | 19:50

Сейм отклонил сегодня подписанную более 10 тыс. человек инициативу о сохранении в Латвии билингвального образования.

Представитель инициативы Елена Бачинская ранее на заседании парламентской комиссии, говоря о правах нацменьшинств получать образование на родном языке, заявила, что предложенную Министерством образования и науки реформу вводить сейчас не нужно, и следует рассмотреть подписанное несколькими тысячами человек заявление.

Сейм концептуально на прошлой неделе поддержал поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

Delfi.lv