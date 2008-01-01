От осложнений гриппа умерли еще четыре человека, в том числе молодая женщина

Новости Латвия | 1 марта 2018 | 19:48

На прошлой неделе от осложнений гриппа умерли еще четыре пациента, в том числе молодая женщина, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

У двух скончавшихся были хронические заболевания.

В целом в этом сезоне от осложнений гриппа умерли 13 человек в возрасте от 20 до 70 лет. Ни один из них не был привит от инфекции.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом увеличилась на 18,1% — в среднем зарегистрировано 153,9 случая на 100 000 населения. Тем не менее эти показатели значительно ниже, чем в тот же период прошлогодней эпидемии.

Гриппом болеют жители всех возрастов, но самая высокая заболеваемость зарегистрирована среди детей в возрасте с 4 до 14 лет.

Увеличилось и число госпитализированных пациентов с гриппом и вызванной им пневмонией — в больницы помещены 165 человек, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе.

Delfi.lv