Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 марта
Именины:
Лаила, Лавизе, Луизе / Роман, Федор
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы могли бы пережить самые волшебные приключения, но что-то все время будет вам мешать. Если у вас хватит сил и терпения справиться со всеми препятствиями, этот день вы запомните надолго.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -16 .. -18 C
- Утро
- -17 .. -19 C
- День
- -10 .. -12 C
- Вечер
- -11 .. -13 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2214 ()
|GBP
|0.8842 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.754 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {132}
5. Кто поможет бездомному Антону? {9}
6. Автобусы и трамваи {158}
7. Бобслей: Мелбардис на подъеме, у Киберманиса проблемы на втором вираже
8. Алдис Адамович: "В Латвии нужно оставить билингвальное обучение"
9. «Человек обыкновенный»: «Это не спектакль, это жизнь!»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 марта 2018 | 19:48
От осложнений гриппа умерли еще четыре человека, в том числе молодая женщина
На прошлой неделе от осложнений гриппа умерли еще четыре пациента, в том числе молодая женщина, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
У двух скончавшихся были хронические заболевания.
В целом в этом сезоне от осложнений гриппа умерли 13 человек в возрасте от 20 до 70 лет. Ни один из них не был привит от инфекции.
На прошлой неделе заболеваемость гриппом увеличилась на 18,1% — в среднем зарегистрировано 153,9 случая на 100 000 населения. Тем не менее эти показатели значительно ниже, чем в тот же период прошлогодней эпидемии.
Гриппом болеют жители всех возрастов, но самая высокая заболеваемость зарегистрирована среди детей в возрасте с 4 до 14 лет.
Увеличилось и число госпитализированных пациентов с гриппом и вызванной им пневмонией — в больницы помещены 165 человек, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе.
Delfi.lv
Добавить комментарий