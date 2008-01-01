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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 марта 2018 | 19:38
В 32 детском саду идут строительные работы
1 марта заместитель председателя Даугавпилсской думы Айварс Здановскис посетил 32 дошкольное детское учреждение. Здесь уже месяц идут работы по повышению энергоэффективности здания. За 18 месяцев строители должны утеплить фасад, реновировать системы вентиляции и отопления, установить энергосберегающее освещение.
Раз в месяц ход работ инспектируют представители Государственного бюро строительного контроля. Встречи администрации детского сада, строителей, представителей строительного надзора и Даугавпилсской думы проходят здесь регулярно.
Работы ведет строительная фирма «Энергобалтика». Отставаний от графика пока не зафиксировано. В настоящее время строители работают внутри помещений учебного заведения.
Руководство Думы постоянно контролирует процесс строительных работ. Основная задача здесь – не допустить задержек процесса реновации детского сада.
Daugavpils.lv
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