В Латвии потеплеет — после 8 марта

Новости В мире | 1 марта 2018 | 19:36

В последние дни в некоторых регионах Латвии столбики термометров опустились достаточно низко, а «температура комфорта», которая характеризует, как ощущается мороз, местами достигала -31 градуса. Синоптики прогнозируют, что ожидается оттепель, после которой придет «минус» — но небольшой, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

«В принципе, в марте такие большие минусы не намечаются. Первое марта нас еще встречает — в Риге минус 10, в Даугавпилсе минус 11, в Лиепае тоже минус 10.

А потом уже постепенно эти минусы будут все уменьшаться. И, например, в Риге в субботу днем будет минус четыре только, в Даугавпилсе — минус шесть, а в Лиепае минус 4, как и в Риге»,

— рассказал представитель портала gismeteo.lv Валдис Мартинсонс.

«Будет небольшая оттепель, температура будет «в плюсе», а потом опять вернутся минусы. Но уже не такие большие — не минус 25 или 20», — добавил он.

Мартинсонс согласился: стабильно плюсовая дневная температура установится, согласно прогнозам, с 8 марта.

«В эти выходные можно готовить лыжи. Как раз температура будет — небольшой минус: минус 5, минус 4. Это прекрасная погода для всех зимних видов спорта... В конце марта уже ожидаются плюсы, как это должно и быть — скорее всего, так», — указал Мартинсонс.

LSM