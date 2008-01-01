Четверг, 1 марта: зима не сдается

Новости Латвия | 1 марта 2018 | 19:33

В начале марта температура воздуха в Латвии начнет постепенно повышаться и на следующей неделе может приблизится к отметке в ноль градусов. Ну а пока метеорологи обещают мороз.

Сегодня днем ожидается -6...-11 градусов. В центральных и восточных районах Латвии небо немного прояснится. В течение дня облачность рассеется, и установится солнечная погода. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный – но его дуновение создаст впечатление, что на улице холоднее, чем на самом деле.

В Риге днем -8...-10, переменная облачность и слабый северо-восточный ветер.

Медицинский тип погоды третий – неблагоприятный.

LSM