В Словакии убиты известный журналист и его подруга: за что расстреляли Куцияка

Новости В мире | 28 февраля 2018 | 20:20

В Словакии убиты журналист Ян Куцияк и его подруга. Случай уникальный, но он вскрывает проблемы независимой журналистики и борьбы с коррупцией в самом центре Европы.

Словакия считается образцовой страной Центральной Европы. В отличие от Польши, Венгрии или Чехии, здесь не правят бал популисты. Словацкий премьер Роберт Фицо не устает повторять, что его страна, несмотря на разногласия в вопросах политики миграции, принадлежит к ядру ЕС и играет в союзе конструктивную роль. Да и экономически Словакия лучше других центрально-европейских стран интегрирована в ЕС. С 2009 года в стране введена в обращение валюта евро.

Гармония была разрушена в ночь на понедельник, 26 февраля: журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Куснирова были убиты в своем доме, расположенном в 65 километрах к востоку от Братиславы. Пули попали в грудь и в голову. Убийства очевидно связаны с профессиональной деятельностью Куцияка — это основная версия следствия.

Кто мог стоять за убийством

Руководство страны заявило, что шокировано и объявило награду в размере миллиона евро за информацию, которая поможет найти преступников. Шеф словацкой полиции Тибор Гаспар назвал убийство "профессиональной экзекуцией". В один момент Словакия стала в один ряд со странами, где журналисты должны бояться за свою жизнь: как в России, Украине или на Мальте, где в октябре была убита местная журналистка Дафне Каруана Галиция.

27-летний репортер Куцияк работал на портале Aktuality.sk, принадлежащем словацкому отделению Ringier Axel Springer, и в последние месяцы писал о связях между правящей левой партией "Направление — социал-демократия" и организованной преступностью, а также бизнесменами, замешанными в коррупции.

Куцияку поступали угрозы — например, от местного бизнесмена Мариана Коцнера, известного сомнительными сделками с недвижимостью. Еще одна версия не исключает причастности к убийству итальянской мафии: словацко-британский журналист Том Николсон написал в словацких СМИ о том, что он и Куцияк параллельно изучали факты злоупотреблений европейскими субсидиями со стороны итальянской мафии.

Первый случай убийства, но не первое нападение

С момента объявления независимости Словакии это первое убийство журналиста, но далеко не первый случай нападения на репортеров. Один из последних эпизодов был зафиксирован в июне 2016 года, когда неизвестные подожгли автомобиль Милоша Майко, занимавшегося журналистскими расследованиями. Два журналиста считаются пропавшими без вести: один пропал в 2008 году, второй — в 2015-м. В 1990-е, когда у власти находился авторитарный премьер Владимир Мечьяр, было много случаев нападений на журналистов, но до сих пор ни один из них не раскрыт.

Да и у нынешнего премьера Роберта Фицо отношения с журналистами, мягко говоря, не самые гармоничные: он публично называл их "идиотами", "антисловацкими проститутками", "гиенами", "ублюдками", "сливными бочками".

Были случаи, когда он не пускал на свои пресс-конференции журналистов местной газеты SME. Причиной его недовольства и оскорблений были статьи о фактах коррупции, связанных с ним лично или с его партией "Направление — социал-демократия".

Убийство заставит говорить о коррупции

Вопреки имиджу Словакии, случаев коррупции в стране много. Коллега Фицо по партии, министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк находится под подозрением в том, что укрыл от правосудия девелопера Ладислава Бастерняка, в то время как сам имеет долю в одной из его фирм.

Кстати, премьер Фицо проживает в съемной квартире, которая принадлежит Бастерняку. Несмотря на массовые протесты против коррупции и требования парламентской оппозиции поставить вопрос о выражении недоверия главе МВД, уходить в отставку Калиняк отказывается.

Громкие коррупционные дела в Словакии годами не получают никакого развития, как, например, эпизод начала 2000-х годов, когда инвестиционная группа Penta заключила привлекательные сделки по приватизации госимущества — за крупные откаты, как предполагают занимавшиеся этим делом журналисты. Премьер Фицо, как считается, тоже был в этом замешан. Окончательно дело так и не раскрыто.

Убийство Куцияка заставит многих вспомнить эти и другие коррупционные дела и может стать очень опасным для нынешнего руководства Словакии, уверен политолог Григорий Меcежников из Братиславы. "Если правительство не сделает все возможное для расследования убийства Куцияка и его невесты, то оно само окажется под давлением и столкнется с требованиями отставки", — сказал Меcежников в интервью DW.

Delfi.lv