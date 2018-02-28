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В Даугавпилсской Думе состоялось заседание Общественного консультативного совета
28 февраля в Даугавпилсской Думе состоялось заседание Общественного консультативного совета, на котором рассмотрели вопрос локального планирования земельного участка по адресу Ригас, 39.
Участок принадлежит Даугавпилсской римско-католической общине святого Петра в веригах. Исторически сложилось, что на данной территории имеются здание собора, колоннада и флигели, которые были предназначены для вспомогательных целей. Из-за нехватки помещений там живут сами священники. Однако, общине необходимо развитие, которое бы ускорилось с появлением новых построек.
Предложенное для обсуждения Совету локальная планировка подразумевает застройку земельного участка общины со стороны улицы Михоэлса. Общественный консультативный совет может выразить своё мнение, которое в дальнейшем позволит депутатам принять решение об изменении в плановых документах.
В Совет входят известные в городе историки, руководители национально-культурных обществ, общественные деятели. Члены Совета концептуально поддержали идею локальной перепланировки и выразили мнение о необходимости рассмотреть документы строительного замысла и обеспечить его общественное обсуждение.
Daugavpils.lv
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