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Новости Общество | 28 февраля 2018 | 19:25

В развитие Даугавпилсской крепости вложат около 10 млн евро

Сразу несколько приграничных проектов к 2020 году планирует реализовать Даугавпилсская дума. Так, например, на территории седьмого бастиона приведут в порядок валы, казематы и пороховой склад, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

Эти объекты находятся рядом с уже обновленном арсеналом, где находится арт-центр Марка Ротко, водонапорной башней, в которой работает информационно-культурный центр, а также отреставрированными Николаевскими воротами.

Кроме этого, в порядок будет приведён инженерный арсенал, где в будущем планируются создать моторный музей, рассказывает эксперт по проектным вопросам Артём Махлин:

«Городской думой принято решение о поддержке программы Латвия — Литва, которая предусматривает реставрацию седьмого бастиона чтобы гостям было удобно передвигаться, отдыхать.

Кроме того, на подходе новый проект в программе Латвия — Литва — Белоруссия. В рамках этого проекта отреставрируют казематы возле седьмого бастиона. Это такие специальные фортификационные помещения, находящиеся внутри вала. Там будут размещены специальные контейнеры, в которые поместят работы по керамике, которые сейчас находятся в фондах центра Марка Ротко, но не выставляются активно.

Уже летом планируем работы в рамках трансграничного сотрудничества по программе Латвия — Россия. Цель этого проекта — реставрация бывшего порохового склада на территории седьмого бастиона. Опять же напротив центра Марка Ротко. В этом здании создадут экспозицию, где разместятся работы Петериса Мартинсона.

Таким образом, к 2020 году в крепости появится несколько туристических объектов. Параллельно ведётся работа с Рижским Мотор-музеем, составляется список ретроавтомобилей и техники, которая могла бы быть размещена у нас в крепости.

В целом мы можем привлечь около10 миллионов евро по всем проектам, что у нас находятся в разработке. Дополнительные проекты, которые планируется написать, потребуют ещё три миллиона»

LSM

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