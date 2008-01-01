Среда, 28 февраля: «мегаморозное» утро и просто морозный день

Новости Латвия | 28 февраля 2018 | 19:23

Сегодня утром местами температура воздуха достигла -25 градусов. Но ощущаться на коже они будут как все -29..-34, предостерегают синоптики. Днем ожидается солнечная погода и переменная облачность, столбик термометра покажет до -11...-17 градусов.

Ветер умеренный, на востоке и северо-востоке порывами до 8-13 м/сек. Вдоль курземского берега Рижского залива ветер будет особенно резким – так, на Колке уже накануне отмечены порывы в 16-20 м/сек.

В столице после полудня ожидается -12...-13 градусов. Ветер порывами до 10 м/сек. В течение дня появится небольшая облачность.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM