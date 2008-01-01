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Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море - по колено, а горы - по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 28 февраля 2018 | 19:23
Среда, 28 февраля: «мегаморозное» утро и просто морозный день
Сегодня утром местами температура воздуха достигла -25 градусов. Но ощущаться на коже они будут как все -29..-34, предостерегают синоптики. Днем ожидается солнечная погода и переменная облачность, столбик термометра покажет до -11...-17 градусов.
Ветер умеренный, на востоке и северо-востоке порывами до 8-13 м/сек. Вдоль курземского берега Рижского залива ветер будет особенно резким – так, на Колке уже накануне отмечены порывы в 16-20 м/сек.
В столице после полудня ожидается -12...-13 градусов. Ветер порывами до 10 м/сек. В течение дня появится небольшая облачность.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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