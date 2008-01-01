Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 февраля
Именины:
Юстс, Скайдра, Скайдрите / Арсений
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня в течении событий произойдут резкие перемены, которые не смогут вас не затронуть. Вероятнее всего у вас прибавится хлопот, но можно предположить, что они (хлопоты) будут приятными.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -19 .. -21 C
- Утро
- -19 .. -21 C
- День
- -12 .. -14 C
- Вечер
- -15 .. -17 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.232 ()
|GBP
|0.8782 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.9399 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Зато нас по головке погладят! {132}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Кто поможет бездомному Антону? {9}
6. В Даугавпилсе откроется третий Hesburger
7. Автобусы и трамваи {158}
8. Президент Латвии повторно призвал Римшевича уйти в отставку ради имиджа страны
9. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье
10. Алдис Адамович: "В Латвии нужно оставить билингвальное обучение"
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 27 февраля 2018 | 20:27
Карате. Чемпионат Европы
В начале февраля в городе Сочи (Россия) состоялся Чемпионат Европы по карате (45th EKF European Cadet, Junior & 10th U21 Championships).
На турнир собрались лучшие спортсмены из 45 стран Европы (всего 989 участников). Латвию представляла сборная команда, состоящая из 25 спортсменов, 6 тренеров и 3 рефери.
В итоге у Латвии наивысшими результатами на этом чемпионате стали: 3 место Леона Гайдука и два пятых места – А. Степанов и Л. Кузьмин (все представители рижских клубов). К сожалению воспитанник даугавпилсской Академии карате “LFSKA” Эрик Медников, представлявший Латвию на чемпионате Европы в категории «Junior kumite male, +76kg», проиграл на старте турнира спортсмену из Германии и выбыл из борьбы за медали. По сумме выступлений Эрик Медников входит в 20 сильнейших каратистов мира в своей категории и будем ждать от него новых достижений в скором будущем.
Президент Академии карате “LFSKA” Андрей Комар благодарит всех тех, кто оказал поддержку в подготовке и участии нашего спортсмена на чемпионате Европы.
Более подробная информация на домашней странице Академии “LFSKA”: www.karateshotokan.lv
Результаты чемпионата: https://wkf.net/imagenes/campeonatos/ekf-junior-resultados-2018-ekf-junior-cadet-u21-championships-sochi-russia-february-2-4-001.pdf
Мировой рейтинг: http://setopen.sportdata.org/wkfranking/ranking_main.php#ranking
Автор: info LFSKA
Daugavpils.lv
Добавить комментарий