Карате. Чемпионат Европы

Новости Спорт | 27 февраля 2018 | 20:27

В начале февраля в городе Сочи (Россия) состоялся Чемпионат Европы по карате (45th EKF European Cadet, Junior & 10th U21 Championships).

На турнир собрались лучшие спортсмены из 45 стран Европы (всего 989 участников). Латвию представляла сборная команда, состоящая из 25 спортсменов, 6 тренеров и 3 рефери.

В итоге у Латвии наивысшими результатами на этом чемпионате стали: 3 место Леона Гайдука и два пятых места – А. Степанов и Л. Кузьмин (все представители рижских клубов). К сожалению воспитанник даугавпилсской Академии карате “LFSKA” Эрик Медников, представлявший Латвию на чемпионате Европы в категории «Junior kumite male, +76kg», проиграл на старте турнира спортсмену из Германии и выбыл из борьбы за медали. По сумме выступлений Эрик Медников входит в 20 сильнейших каратистов мира в своей категории и будем ждать от него новых достижений в скором будущем.

Президент Академии карате “LFSKA” Андрей Комар благодарит всех тех, кто оказал поддержку в подготовке и участии нашего спортсмена на чемпионате Европы.

Более подробная информация на домашней странице Академии “LFSKA”: www.karateshotokan.lv

Результаты чемпионата: https://wkf.net/imagenes/campeonatos/ekf-junior-resultados-2018-ekf-junior-cadet-u21-championships-sochi-russia-february-2-4-001.pdf

Мировой рейтинг: http://setopen.sportdata.org/wkfranking/ranking_main.php#ranking

Автор: info LFSKA

Daugavpils.lv