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Новости Культура | 27 февраля 2018 | 20:25
Романтический реализм Петра Лавренова на выставке в библиотеке
6 марта в 16.00 в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки откроется персональная выставка «Романтический реализм в натюрмортах и пейзажах» члена Ассоциации свободных художников Латгалии Петра Лавренова. На выставке представлены картины, выполненные гуашью.
Петр Кириллович Лавренов родился в 1949 году в Даугавпилсе. По линии отца происходит от латгальских староверов, которые более трехсот лет проживают на территории нынешней Малиновской волости в деревне Рубенишки, по линии матери – из псковских купцов, которые эмигрировали в Латгалию после трагических событий 1917 года.
Учиться рисовать Петр Лавренов начал еще в дошкольном возрасте. Первым педагогом был Евгений Федорович Федоров, художник старой русской школы. В школьные годы Петр занимался в кружках рисования и студиях живописи, очень благодарен судьбе за учителей. Они требовали рисовать строгим академическим методом, главная цель которого – прежде всего поставить твердый и хороший рисунок карандашом. Педагоги учили рисовать в стиле традиционного русского реализма. В детстве и в молодости Петр Лавренов работал маслом и акварелью. Лет сорок назад начал писать гуашью, в многослойной технике. Гуашь позволяет, так же, как и масляные краски, передать динамику композиции, неоднородность, атмосферу.
Петр Лавренов мечтал получить высшее художественное образование, но все же жизненный выбор оказался прагматичным: он окончил Рижский политехнический институт, работал инженером на заводе «Электроинструмент». Однако живопись не оставлял никогда.
Среди творений Петра Лавренова можно найти копии картин известных художников – Поленова, Рериха, латышского художника Пурвитиса и др. Он считает, что копирование – хорошее образование для самодеятельных художников. Картины Петр рисует по фотографиям, а многие пейзажи – с натуры и по памяти. В настоящее время работает в стиле романтического реализма.
«Стиль этот всегда критиковали и критикуют сейчас. Но 80 процентов моих работ разошлись по рукам в качестве подарков, сотни картин уехали за границу. Люди очень часто просят нарисовать пейзаж или натюрморт в подарок на день рождения, юбилей», - говорит автор.
Выставка Петра Лавренова «Романтический реализм в натюрмортах и пейзажах» будет доступна в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки с 1 по 31 марта.
Информацию подготовила:
Заведующая сектором периодики
отдела обслуживания читателей ЛЦБ
Елена Евсеева
э-адрес: jelena.jevsejeva@lcb.lv
Тел.: 654 76344
Daugavpils.lv
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