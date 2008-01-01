Реновацию Государственной гимназии тормозит проектировщик

Новости Общество | 27 февраля 2018 | 20:23

Проектирование – основа процесса строительства. Именно от проектировщика зависит насколько быстро, функционально и технологично будет построено или отремонтировано здание. Ошибки или недочеты допущенные на стадии проектирования обычно тормозят стройку. За примером далеко ходить не надо – работы по реновации Государственной гимназии тому живое подтверждение.

На сегодняшний момент выполнено только 10% строительных работ. Как отмечают все участники строительного процесса, виноват в столь медленном продвижении работ проектировщик из Риги, а точнее его отношение к своим обязанностям.

Еще на стадии проектирования было обнаружено, что в опорах несущих конструкций есть трещины. Эксплуатация спортивного комплекса гимназии была прекращена и проектировщикам поставили задачу обследовать трещины и выдать решение проблемы. Решение было предложено, однако на практике оно оказалось невыполнимым.

Другими словами, если бы проектировщик ответственно отнесся к своим обязанностям и обследовал опорный узел тщательно, проблем бы не возникло. Подобное отношение видно и в других, казалось бы, мелочах, по сравнению с несущими конструкциями, деталях. Дверные проемы по всем стандартам должны соответствовать требованиям доступности среды для инвалидов. К сожалению, проектировщик эти требования во внимание не принял.

Ситуацию с этим и другими строительными объектами мэр города Рихард Эйгим лично взял под свой контроль. На оперативное совещание были вызваны все участники строительного процесса. Пригласили и проектировщика рижанина Мариса Лусиса, который и здесь показал свое отношение к Даугавпилсу: участники совещания ждали его 20 минут. В ходе встречи удалось найти компромиссы и есть надежда, что процесс реновации Государственной гимназии ускорится. Можно много говорить о нехватке в Латвии квалифицированных проектировщиков, инженеров, строителей, однако ответственного подхода к своей работе тоже не всегда хватает. Особенно, когда это касается реновации общественно значимых зданий, в которых будут учиться наши дети. Или по мнению некоторых рижан для Даугавпилса и так сойдет?

Daugavpils.lv