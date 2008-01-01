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Новости Латвия | 27 февраля 2018 | 20:16

Вторник, 27 февраля: так холодно еще не было!

Ближайшие дни станут самыми морозными днями уходящей зимы. Лишь во второй половине недели температура постепенно начнется повышаться, прогнозируют метеорологи.

Минимальная температура воздуха утром составит от -11..-14 градусов на морском побережье в Курземе до -25 градусов в восточных районах Латвии. Днем ожидается -12 ..-18 градусов. После полудня синоптики обещают переменную облачность. Ветер умеренный, в некоторых районах - порывами до 11 м/сек.

В Риге ожидается -13..-15 градусов. Ветер слабый, днем облачность частично рассеется.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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