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Самое худшее, что вы сегодня можете сделать - это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, а на вас обидятся.
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Новости Латвия | 27 февраля 2018 | 20:16
Вторник, 27 февраля: так холодно еще не было!
Ближайшие дни станут самыми морозными днями уходящей зимы. Лишь во второй половине недели температура постепенно начнется повышаться, прогнозируют метеорологи.
Минимальная температура воздуха утром составит от -11..-14 градусов на морском побережье в Курземе до -25 градусов в восточных районах Латвии. Днем ожидается -12 ..-18 градусов. После полудня синоптики обещают переменную облачность. Ветер умеренный, в некоторых районах - порывами до 11 м/сек.
В Риге ожидается -13..-15 градусов. Ветер слабый, днем облачность частично рассеется.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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