Чешская компания приступила к производству электробусов для Резекне

Новости Экономика | 28 февраля 2018 | 21:19

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Чешская компания «SOR» начала производство электробусов для Резекне, сообщили агентству ЛЕТА в Резекненской думе.

В конце прошлого года Резекненская городская дума заключила с Центральным агентством финансов и договоров (ЦАФД) договор о производстве и поставке четырех электробусов ООО «Резекнес сатиксме». Общие затраты на проект составляют 1,6 млн евро, в том числе средства из Фонда сплочения - 85%.

Старший руководитель проектов управления развития Резекненской думы Имант Мекша, президент дилерской компании «Balti Bussi Grupp» Мэелис Симулант и руководитель «Резекнес сатиксме» Евгений Коршенков посетили предприятие, чтобы согласовать последние нюансы перед началом производства.

Длина низкопольных электробусов составляет 9,5 метра, они рассчитаны на 26 сидячих и 42 стоячих места. В автобусах будут отдельные места для инвалидов и специальное табло для слабовидящих. Автобусы будут оснащены также системой видеонаблюдения и беспроводным интернетом.

Срок поставки электробусов - ноябрь текущего года. Инфраструктура для станции зарядки в Резекне будет подготовлена заранее.

TVnet