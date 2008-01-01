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Новости Латвия | 26 февраля 2018 | 23:31
Самые суровые холода — в ближайшие дни, к воскресенью потеплеет
В середине этой недели ожидается пик холодов, однако уже в выходные станет теплее, свидетельствуют прогнозы.
Холоднее всего будет во вторник и среду — днем будет не теплее -10... -15 градусов, на востоке — -18.
Особенно неприятным холод будет из-за сильного ветра. Его порывы во вторник и среду будут достигать 10-15 м/с, местами в Курземе на берегу залива — до 18 м/с. В отдельных районах — небольшой снег, метель.
Во второй половине недели немного потеплеет, однако до субботы, поскольку дуть будет по-прежнему восточный ветер, мороз останется в силе: ночью — -10...-15 градусов, на востоке — до -19.
Существенных перемен стоит ждать в воскресенье или понедельник, когда подует южный/юго-западный ветер. Вероятно, примерно 4-5 марта температура воздуха — по меньшей мере, на побережье — поднимется немного выше нуля.
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