Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 февраля

Именины:
Андра, Лива, Ливия / Георгий, Кирилл, Михаил

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Позаботьтесь сегодня о своей внешности, а заодно и о здоровье. И отдохнете, и удовольствие получите, и похорошеете - разве плохо?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-16 .. -18 C
Утро
-16 .. -18 C
День
-10 .. -12 C
Вечер
-12 .. -14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {132}

5. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье

6. Кто поможет бездомному Антону? {9}

7. В Даугавпилсе откроется третий Hesburger

8. Аэропорт ждет частных инвестиций

9. Автобусы и трамваи {158}

10. Президент Латвии повторно призвал Римшевича уйти в отставку ради имиджа страны

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Латвия | 26 февраля 2018 | 19:18

С 1 марта — новые правила техосмотра; часть требований будет ужесточена

C 1 марта в Латвии вступают новые правила техосмотра, в том числе повышенные требования к состоянию тормозной системы и осветительным приборам. Об этом Delfi сообщили в Дирекции безопаности дорожного движения.

При этом отмечается, что в целом будут сохранены действующие сейчас нормативы технического состояния автомобилей, для владельцев транспортных средств изменения будут лишь эпизодическими.

Одновременно с этим в Латвии изменится сам порядок нумерации выявленных в ходе техосмотра недостатков и повреждений, чтобы соответствовать единому стандарту Евросоюза. Плюс этого будет заключаться в том, что при покупке автомобиля в любой стране ЕС о зафиксированных "проблемах" машины можно будет ознакомиться согласно единому и стандартизированному отчету о техосмотре.

Delfi.lv

Добавить комментарий

 