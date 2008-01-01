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Новости Латвия | 26 февраля 2018 | 19:18
С 1 марта — новые правила техосмотра; часть требований будет ужесточена
C 1 марта в Латвии вступают новые правила техосмотра, в том числе повышенные требования к состоянию тормозной системы и осветительным приборам. Об этом Delfi сообщили в Дирекции безопаности дорожного движения.
При этом отмечается, что в целом будут сохранены действующие сейчас нормативы технического состояния автомобилей, для владельцев транспортных средств изменения будут лишь эпизодическими.
Одновременно с этим в Латвии изменится сам порядок нумерации выявленных в ходе техосмотра недостатков и повреждений, чтобы соответствовать единому стандарту Евросоюза. Плюс этого будет заключаться в том, что при покупке автомобиля в любой стране ЕС о зафиксированных "проблемах" машины можно будет ознакомиться согласно единому и стандартизированному отчету о техосмотре.
Delfi.lv
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