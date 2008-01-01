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Новости Латвия | 26 февраля 2018 | 19:16
Во вторник в Латвии усилится ветер, днем будет до -15
Во вторник из-за усиления ветра мороз по всей Латвии будет ощущаться сильнее, прогнозируют синоптики.
Ночью еще будет преобладать слабый ветер, во многих местах ожидается кратковременный снег. Минимальная температура воздуха составит от -12 градусов на северном побережье Курземе до -24 градусов местами в восточных регионах Латвии.
Днем будет солнечно, местами небольшая облачность и снег. Скорость восточного ветра в порывах составит 9-14 м/сек, на курземском побережье Рижского залива - 17 м/сек.
Температура воздуха днем не превысит -10..-15 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, возможен небольшой кратковременный снег. Днем скорость восточного ветра в порывах усилится до 12 м/сек. Температура воздуха утром составит -18 градусов, во второй половине дня - от -12 до -13 градусов.
Delfi.lv
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